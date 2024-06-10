الأرصاد تحذر: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا والعظمى بالقاهرة تصل لـ42 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 11:26 صباحاً - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد، عودة ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، حيث متوقع اعتبارا من غد الثلاثاء 11 يونيو ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

ووفقا لـ هيئة الأرصاد من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى على القاهرة الكبرى لتسجل 42 مع نهاية الأسبوع، على أن ترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لـ46 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.