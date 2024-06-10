القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مناطق ادعى أنها آمنة فى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 11:26 صباحاً -

قالت قناة القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مناطق ادعى أنها آمنة فى قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.