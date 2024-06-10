نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور من امتحان التربية الوطنية 2024 عبر التيليجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت صفحات الغش الإلكترونية، عبر تطبيق التيليجرام صورًا من امتحان مادة التربية الوطنية، زاعمين أنه نفس ذات الامتحان الذي يؤدي حاليًا طلاب الثانوية العامة 2024 داخل اللجان الامتحانية.

يذكر أن أدى اليوم الإثنين، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، بينما أدى الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الثانية عشر ونصف.

على صعيد آخر، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2024.

وقال حجازي، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات”.

واستكمل الدكتور رضا حجازي: اعلموا أن وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للجميع، والدولة وجميع أجهزتها حريصة على توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان وخروج الامتحانات بأفضل صورة.

وتابع الوزير: أطالبكم بالحرص على حضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأضاف: أبنائي وبناتي الطلاب، ضعوا نصب أعينكم النجاح والتفوق، واعلموا أن الاجتهاد هو سبيلكم لمستقبل أفضل، اجتهدوا خلال الفترة الحالية واجتهدوا أيضًا بعد الامتحانات في المجال المناسب لقدراتكم ومواهبكم، وليس المجال المناسب لدرجاتكم في الامتحانات.