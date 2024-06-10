نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة في مصر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت الحكومة المصرية منحة العمالة الغير منتظمة لتخفيف الأعباء المالية عن الفئات ذات الدخل المحدود، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الحاجة للدعم.

يبحث الكثير من المواطنين في مصر حاليًا عن كيفية التسجيل في هذه المنحة للاستفادة منها.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

للحصول على المنحة، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة: يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة في مصر. يمكن الوصول إلى الموقع عبر الرابط [هنا](http://www.manpower.gov.eg).

2. إنشاء حساب جديد: يجب على المتقدم إنشاء حساب شخصي على الموقع لتسجيل البيانات الشخصية والمهنية.

3. تسجيل العمالة الغير منتظمة: بعد إنشاء الحساب، يتم النقر على خيار "تسجيل العمالة الغير منتظمة" المتاح على الصفحة الرئيسية للموقع.

4. إعادة تسجيل البيانات (إذا لزم الأمر): في حالة عدم قبول البيانات المقدمة، يُطلب من المتقدم إعادة تسجيل البيانات مرة أخرى لضمان الاستفادة من المنحة.

المستندات المطلوبة للتسجيل

لإتمام عملية التسجيل، يجب تقديم الوثائق التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم، معتمدة وصالحة.

- شهادة ميلاد للمتقدم، مصدقة.

- مستند يثبت عدم حصول المتقدم على دخل ثابت.

- مستند يحتوي على جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم.

- طلب اشتراك للعاملين بالقطاع الخاص (إن وجد).