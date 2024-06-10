القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة لـ 9155 منذ 7 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 12:32 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن هيئة شؤون الأسرى، أعلنت أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيا بالضفة الغربية، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 9155 منذ 7 أكتوبر.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.