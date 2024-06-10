نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف المعاشات لشهر يوليو 2024 في مصر: التفاصيل والوسائل المتاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية في مصر عن موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2024، والتي يستفيد منها ما يقرب من 11 مليون مواطن شهريًا على مستوى الجمهورية.

تتضمن هذه المعاشات زيادة بنسبة 16%، وهي الزيادة الخامسة التي تُصرف عقب تطبيق هذا القرار الرئاسي لتحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

جدول صرف المعاشات لشهر يوليو 2024



عملية صرف المعاشات تبدأ اعتبارًا من الأول من شهر يوليو، الذي يوافق يوم الاثنين، حيث تسعى الهيئة دائمًا لتحديد يوم الصرف في اليوم الأول من كل شهر لتسهيل العملية على المواطنين.

وسائل صرف المعاشات



يمكن للمستفيدين من المعاشات استخدام عدة وسائل لصرف مستحقاتهم، وتشمل الوسائل التالية:

1. ماكينات الصراف الآلي (ATM): يُمكن للمستفيدين استخدام بطاقاتهم لصرف المعاشات من أي ماكينة صراف آلي تابعة للبنوك المختلفة.

2. مكاتب البريد: توفر مكاتب البريد الواقعة في جميع أنحاء البلاد خدمات صرف المعاشات بسهولة ويُسر.

3. فروع البنوك: يُمكن للمستفيدين زيارة فروع البنوك المختلفة لصرف معاشاتهم، حيث توفر هذه الفروع خدمات متميزة للمستفيدين.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي



يقدم بنك ناصر الاجتماعي العديد من الخدمات المصرفية المتميزة لعملائه، بما في ذلك أصحاب المعاشات. يهدف البنك من خلال هذه الخدمات إلى تعزيز سياسة الشمول المالي وتلبية احتياجات العملاء بمختلف فئاتهم.

الفئات المستفيدة من خدمات بنك ناصر

موظفو القطاع العام والخاص: يستفيدون من الخدمات والتمويلات المتنوعة المقدمة.

أصحاب المعاشات: يُقدم البنك خدمات متميزة بشروط ميسرة لتسهيل الحصول على التمويلات وتحسين المستوى المعيشي.