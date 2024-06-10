نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الـ vip بـ 4000 جنيه.. شاومينج ينشر أسعار إجابات امتحانات الثانوية العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صفات الغش الإلكتروني" شاومينج" أسعار ومواعيد المجموعات الخاصة لحل الامتحانات الخاصة بالصف الثالث الثانوي عبر التليجرام.

وجاءت التسعيرة كالتالي:

-المجموعة الأولى " يتم إرسال إجابة الامتحان قبل اللجنة بساعتين لجميع المواد بسعر 2000 جنيهًا.

-المجموعة الثانية "يتم إرسال إجابات الامتحان قبل اللجنة بـ 4 ساعات لجميع المواد بسعر 2500 جنيهًا.

-المجموعة vip "يتم إرسال إجابات الامتحان قبل اللجنة بـ6 ساعات لجميع المواد بسعر 4000 جنيهًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.