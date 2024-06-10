ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 01:29 مساءً -

أكد ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات إن كل أطياف الصحفيين على رأسهم صحفيي الصحف القومية والحزبية كانوا في مقدمة إسقاط قانون اغتيال الصحافة في التسعينيات .

وقال رشوان خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، إننا لدينا 7 صحفيين نقابيين محبوسين احتياطيا و11 صحفي غير نقابي محبوسين احتياطيا ونلتمس الإفراج عنهم بمناسبة يوم الصحفي المصري وثورة 30 يونيو.

وتابع رشوان أنه لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لكنا سحقنا، سواء تقليدي او غيري، متابعا:" إعلامنا عظيم في التغطية ومصطلحاته دقيقة".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال منع دخول أي صحفيين أجانب لغزة، وما يقوم بالتغطية هما الصحفيين الفلسطينيين الذي تم استشهاد 145 صحفي منهم وهو ما يماثل عدد من استشهد من الصحفيين في الحرب العالمية الثانية خلال 6 سنوات.