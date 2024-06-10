بابا الفاتيكان يوجه الشكر للرئيس السيسى على دعوته لعقد مؤتمر دولى حول غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 01:29 مساءً - وجه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على دعوتهم، لعقد مؤتمر دولي حول الوضع الإنساني في غزة غدا الثلاثاء في الأردن، معربا عن اقتناعه بأن صنع السلام يتطلب شجاعة أكبر بكثير من الشجاعة لشن الحرب.

وقال البابا وفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين، "بينما أشكرهم على هذه المبادرة المهمة، أشجع المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل، وبأي وسيلة، لمساعدة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب. ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى الذين يحتاجون إليها، ولا يمكن لأحد أن يمنع ذلك".

وأضاف "أشجع المفاوضات الجارية بين فلسطين وإسرائيل، حتى لو لم تكن سهلة، وآمل أن يتم قبول مقترحات السلام لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات وإطلاق سراح الرهائن على الفور لما فيه خير الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكان بابا الفاتيكان قد دعا أمس الأحد، إسرائيل وحركة حماس إلى القبول الفوري لمقترحات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما طالب بوصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بشكل عاجل.