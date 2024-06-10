فى مستهل جولته .. وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى القاهرة لبحث الهدنة فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 01:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن يصل إلى القاهرة في مستهل جولة بالمنطقة لبحث هدنة في قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.