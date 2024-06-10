المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب يعقد اجتماعه الدوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 02:29 مساءً - أبرز ما تناوله الاجتماع:

-تعزيز التعاون بين الجامعات واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مبادرات مشتركة

-دمج مشاريع تخرج الطلاب في معرض "تراثنا" لتعزيز التراث المصري ودعم الحرف اليدوية

-تحديث قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة في الجامعات المصرية للعام 2024/2025

-تطوير البرامج التعليمية في الجامعات المصرية مع التركيز على مهارات المستقبل

-استبيان جديد لتقييم الخدمات التعليمية في الجامعات المصرية

-إصدار نسخة جديدة من محتوى "من أنا"

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، برئاسة د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض قدمه م.علاء السقطي رئيس مجلس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتناول العرض أهمية تعزيز التنسيق بين الجامعات الحكومية، واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجلس الأعلى للجامعات، والتعرف على مشاريع تخرج الطلاب في كليات الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، وإدراج مشاريع تخرج الطلاب في معرض "تراثنا" الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاتحاد، وكذا التعرف على مشاريع تخرج الطلاب في الكليات العلمية والهندسية.

وأكد المجلس أهمية التعاون بين الجامعات واتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ هذه المبادرة، كما دعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى التعاون لدعم مشاريع تخرج الطلاب، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي 2030.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

• نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية، والأجنبية، والشهادات الفنية، والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2024 والمتقدمين لتنسيق 2024 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2024/2025، والتي من أهمها التوصية بإلغاء اختبارات القدرات بكليات التربية النوعية شعب (فنية، موسيقية، المسرح التربوي)، على أن يتم القبول بكليات التربية النوعية بطابع تنسيق واحد، ويتم توزيع الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق على كافة أقسام وشعب الكلية داخليًّا عن طريق الكلية مباشرة.

• المقترحات المقدمة من د.السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لدراسة سياسات القبول بالجامعات، والمتضمنة مقترحات لتطوير نظم القبول بالجامعات المصرية، وآليات تنفيذها، والتي منها تطوير البرامج التعليمية، مع التوسع فى نظم التعليم التبادلي، والتركيز على تعليم ريادة الأعمال إلى جانب المهارات التكنولوجية، وتوفير الكوادر الفنية القادرة على التدريب والتعليم التكنولوجي، وإعادة تخطيط سياسات وأعداد المقبولين في التخصصات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات سوق العمل.

• مقترحات تنظيم قبول الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، والمقدمة من د.أشرف مرعي مستشار رئيس الجامعة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمنت الدراسة تقريرًا عن الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على حقهم في التعليم، ودمجهم مع غيرهم من الطلاب، كما تناولت الدراسة شروط قبول الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، وأوصى المجلس بتعميم تجربة جامعة حلوان على باقي الجامعات المصرية، بشأن إطلاق برنامج إلكتروني، يقوم بتحويل اللغة العربية المنطوقة إلى مكتوبة؛ لخدمة الطلاب الصم وضعاف السمع، وكذلك مدى إمكانية إدخال الذكاء الاصطناعي لترجمة لغة الإشارة.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة برئاسة د.محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب؛ لإعداد إطار مرجعي لقواعد الكتاب الجامعي بالجامعات الحكومية في ظل تجربة جامعة حلوان (الإستراتيجية المقترحة لتطوير وحوكمة الكتاب الجامعي).

واستمع المجلس إلى العرض المقدم من د.عمر سالم نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية لشئون أنظمة التحول الرقمي، بشأن الإصدار الجديد لمنصة تسجيل الأنشطة الطلابية، التي من أهم أهدافها، متابعة جميع الأنشطة المقامة في الجامعات، وإصدار تقارير دورية تبين حجم الأنشطة التي تقام في الجامعات، وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية، من خلال توفير معلومات شاملة عن الأنشطة المتاحة، وتمكين الطلاب من معرفة مواعيد الأنشطة، والاطلاع على أهم الأخبار والفعاليات التي تقام في الجامعات، وتقديم تقارير تحليلية تبين حجم الأنشطة التي تقام في الجامعات، فضلًا عن عرض خطط الجامعات المستقبلية في مجال الأنشطة الطلابية، وتقديم إحصائيات تبين حجم مشاركة الطلاب في الأنشطة المختلفة، وعرض فيديوهات توضح فعاليات الأنشطة المختلفة، والاطلاع على مطبوعات تبين أهم الإنجازات التي حققتها الجامعات في مجال الأنشطة الطلابية.

وفي إطار العمل على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة؛ لضمان تعليم جيد وشامل؛ بما يعزز فرص التعلم وتحقيق رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم الجامعي، ورفع التصنيف الدولي للجامعات، استمع المجلس إلى تقرير قدمته د.إنجي الدمك مدير وحدة إدارة الخريجين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية حول إطلاق استبيان للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية، يستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2023/2024 ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية بالجامعات المصرية، وتوفير بيانات حقيقية تساعد على اتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتعزيز التواصل بين الطلاب والمؤسسات التعليمية، وتشجيع ثقافة المشاركة، والتفاعل البناء لتحسين جودة العملية التعليمية، والمساهمة في استقطاب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، ورفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم من خلال هذا الاستبيان إصدار مؤشرات توضح جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات المصرية.

أحيط المجلس علمًا بإصدار محتوى بعنوان (من أنا) بهدف تعزيز وعي الطلاب بتاريخ وحضارة مصر العريقة، حيث تم إعداد المحتوى من قبل نواب رؤساء الجامعات لشؤون التعليم والطلاب لجامعات القاهرة، وبنها وسوهاج، وذلك بالتعاون مع جامعة بنها، وتم طباعة نسخة المحتوى بطريقة تجذب الطلاب، كما تم توزيعها داخل الحرم الجامعي، ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات.

وأحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من د.مني هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات عما تم تنفيذه ببروتوكول التعاون المبرم بين الهيية العامة للرقابة المالية، والمجلس الأعلي للجامعات؛ لتوعية الطلاب بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أحيط المجلس علمًا بالآتي:

• اعتزام جامعة حلوان استضافة الدورة الكشفية القمية الثانية والثلاثين لجوالي وجوالات الجامعات والمعاهد العالية خلال منتصف عام 2025 احتفالاً باليوبيل الذهبي ومرور 50 عامًا على إنشاء الجامعة.

• اعتزام جامعة بنها خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2024 إقامة معرض الابتكارات تحت عنوان معرض جامعة بنها للابتكارات 2024 (تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).