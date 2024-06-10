جامعة مانشتسر البريطانية تكرم الدكتورة أماني أبوزيد كقائدة عالمية للتنمية بحفر اسمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 02:29 مساءً - اختارت جامعة مانشستر البريطانية العريقة الدكتورة أماني أبوزيد - خريجة الجامعة و مفوضة البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة بالاتحاد الافريقي - لتكريمها و تخليد اسمها كقائدة عالمية في مجال التنمية بوضع اسمها على نُصب تذكاري فريد و ذلك احتفالا بالذكرى المئوية الثانية للجامعة.

وفي خطاب لها لتهنئتها على اختيار اسمها لتخليده، قال رئيس جامعة مانشستر "أنت تجسدين قيم الجامعة و قصتك وإنجازاتك ستلهم الأجيال الحالية والمستقبلية من الطلاب و والخريجين و من يزورون جامعتنا "

و تحتفل جامعة مانشيستر البريطانية العريقة هذا الأسبوع بذكرى تأسيسها في عام 1824 أي بالمئوية الثانية و تحتفل أيضا بإسهام الجامعة الكبير في العلم و البحث و الابتكار في العالم.

و استعدادا بهذه المناسبة الكبيرة طلبت الجامعة العريقة في سبتمبر 2023 من كل الأساتذة و الطلبة و الخريجين من جميع أنحاء العالم ترشيح أبرز الشخصيات في تاريخ الجامعة الطويل للظهور في تصميم فني نحتي فريد يحتفي بإسهام هذه الشخصيات و يذكر دوما بدور الجامعة الرائع و يكرم أعظم ما فيها : خريجيها و أساتذتها.

و يضم النصب التذكاري الفريد - و الذي تم وضعه في الحرم الجامعي في مانشستر - مجموعة من الأحجار السداسية الشكل مسجل على كل منها أسماء الشخصيات المرتبطة بالجامعة و التي التي أجمع عليها الاستطلاع الموسع الذي أجرته الجامعة في ٢٠٢٣ .

و تضم قائمة المكرمين المحتفى بهم خريجين و أساتذة الجامعة من أعلام العلوم و الفنون و الآداب في العالم و عددا كبيرا من الحائزين على جائزة نوبل أمثال نيلز بور ، و ارثر لويس ، و جوزيف ستيجلتز و كذلك الشخصيات الملهمة التي تقود التقدم والتغيير في مختلف المجالات و تتصدى لأكبر التحديات التي تعيشها شعوبنا و كوكبنا في مختلف المجالات .

و قد تم انطلاق الاحتفاليات بالذكرى المئوية الثانية لجامعة مانشستر ببريطانيا في 6 يونيو 2024 , و في نفس اليوم تم إطلاق عبر الإنترنت نبذة عن الشخصيات التي قامت الجامعة بتكريمها و تخليدها في النصب التذكاري للذكرى المئوية الثانية للجامعة.

و كتب على النصب التذكاري : أماني أبوزيد قائدة عالمية للتنمية و خريجة

تخرجت الدكتورة أماني أبو زيد في الجامعة و حصلت على بدرجة الدكتوراه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عام 2001 لتصبح فيما بعد مفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي. و استمر ارتباطها بجامعة مانشستر لتصبح رئيسة المجلس الاستشاري الدولي لمعهد التنمية العالمية و لمركز أبحاث المدن الأفريقية. شهدت مسيرة الدكتورة أبو زيد العديد من الإنجازات المعترف بها عالميا من أجل التكامل في أفريقيا ورفاهية شعوبها، وحصلت على العديد من الجوائز رفيعة المستوى و يشمل ذلك اختيارها مرارا واحدة من أكثر النساء نفوذا في أفريقيا، وتم منحها عددا من الأوسمة من قبل العديد من البلدان ومنحت الدكتوراه الفخرية من قبل الجامعة في عام 2022*

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبوزيد قد في كلية الهندسة ، جامعة القاهرة و حصلت علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال في إدارة المشاريع للتنمية الأفريقية من الجامعة الفرنسية للتنمية الأفريقية (جامعة سنجور)؛ وماجستير في الإدارة العامة (MPA) من جامعة هارفارد؛ و دكتوراه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة ، وهي حاصلة أيضًا على شهادة DES في الآداب من جامعة السوربون-باريس .

وخلال مسيرتها المهنية، تجمع الدكتورة أماني أبو زيد مزيجًا رائعًا من الخبرات والإنجازات الاستراتيجية والعملية و التنفيذية في جميع أنحاء أفريقيا .

وتعتبر الدكتورة أبو زيد قدوة للمرأة المصرية والأفريقية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفي المناصب القيادية وصنع القرار، و حصلت على العديد من الأوسمة و الجوائز وشهادات التقدير الدولية.

و تم انتخابها لفترتين مفوضة للبنية التحتية و الطاقة و الرقمنة للاتحاد الافريقي و هي أيضا عضو في عدد كبير من المجالس رفيعة المستوى و المناصب العالمية المرموقة.