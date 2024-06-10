بلينكن يصل القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 02:29 مساءً - وصل أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة، في مطلع جولة بالشرق الأوسط، تتمحور حول مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشكل "القاهرة" المحطة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، إذ سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن الحلول التي تسمح بإعادة فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة المغلق منذ شهر.

كما يتوجه بلينكن هذا الأسبوع إلى الأردن وقطر، في إطار جولته الثامنة بالمنطقة، منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي.

وتأتي جولة بلينكن في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، 31 مايو، الخطوط العريضة لاقتراح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف إطلاق النار ينص على وقف دائم للأعمال القتالية وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان الجمعة الماضي، إن بلينكن سيناقش خلال زيارته هذا الأسبوع مع الشركاء ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين وكذلك أهمية منع اتساع رقعة الصراع.

وأضاف "ميلر" أن بلينكن سيؤكد أهمية قبول حماس لمقترح الهدنة المطروح على الطاولة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برًا وبحرًا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.