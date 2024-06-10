رئيس بعثة الحج الرسمية : اكتمال وصول حجاج القرعة إلى مكة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 02:29 مساءً - أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة غدا الثلاثاء، ليكتمل وصول جميع حجاج القرعة الى العاصمة المقدسة.

أوضح أحمد عبدالله اليوم الاثنين أن الفوج الأخير الذي سيصل من المدينة المنورة الى مكة المكرمة غدا، يضم 397 حاجا، ليكتمل وصول اجمالي عدد بعثة القرعة بمكة المكرمة، بواقع 14 ألفا و500 حاج.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، قامت بالتنسيق مع أعضاء البعثة بفنادق إقامة الحجاج الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لإهداء الحجاج الوجبة الجافة المهداه لهم من قبل البعثة فور وصولهم مباشرة، وكذلك العمل على سرعة إنهاء اجراءات تسكينهم.

تضم غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، والتي تبدو كخلية نحل، العديد من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار ال24 ساعة، لتنظيم عمل البعثة والتنسيق بين أعضائها، لضمان تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، ورصد أية مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.

وتختص غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، بمتابعة كل ما يتعلق بحاج القرعة، منذ وصوله إلى الأراضي المقدسة وانهاء اجراءاته في المطار، والتأكد من استقلاله للحافلات المخصصة من السلطات السعودية لنقله إلى مقر إقامته، و بمجرد وصول الحجاج إلى فنادقهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، يصعد أعضاء الغرفة إلى الحافلات، ويقومون بمسح البار كود الموجود على كارت التعارف الخاص بكل حاج من خلال الماسح الضوئي، لإبلاغه برقم غرفته وتسليمه مفتاحها، ثم توصيل حقائبه اليها، وكذلك تسليمه الوجبة الجافة.

وتقوم غرفة العمليات كذلك بتنظيم عملية تصعيد حجاج القرعة إلى مشعري عرفات ومنى، وكذلك تفويج الحجاج الذين وصلوا مباشرة إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة عقب انتهاء مناسك الحج.

وتحتوي غرفة عمليات القرعة بمكة المكرمة، على قسم للأدلة الجنائية، للتعرف على بصمات أى حاج مجهول الهوية، من خلال الربط بين القسم، وإدارة الأدلة الجنائية بالقاهرة، على أن تظهر النتيجة خلال 15 دقيقة فقط، وقسم المستشفيات والوفيات والتائهين، والذى يقوم بمتابعة الحالة الصحية للحجاج بالتنسيق مع البعثة الطبية، وكذلك البحث عن الحجاج التائهين، واعادتهم الى مقار اقامتهم.

وتضم الغرفة أيضا قسم للحقائب المفقودة، والذى يقوم باعادة الحقائب المفقودة الى أصحابها، في حالة استبدالها ما بين فندق وآخر، فضلا عن قسم الحاسب الآلي الخاص بتسجيل بيانات جميع حجاج بعثة الحج الرسمية اليكترونيا، سواء من بعثة القرعة، أو التضامن أو السياحة.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين ولله الحمد جيدة، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية بين صفوف الحجاج. وشدد على التعاون الكبير بين بعثة القرعة، والبعثة الطبية; لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية التي تليق بحجاج القرعة، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية مجددا الحجاج، بضرورة ارتداء بطاقة "نسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بهم في جميع تحركاتهم، موضحا لهم أن البطاقة الذكية، هي التي ستميزهم عن الحجاج غير النظاميين، والذين لن يسمح لهم بآداء فريضة الحج هذا العام، وفقا لما أعلنته السلطات السعودية.