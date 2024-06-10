نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توضح حقيقة شائعات تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر "تليجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على عدم صحة المعلومات التي تم تداولها في جروبات "تليجرام" بشأن تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية للثانوية العامة 2024 مقابل مبالغ مالية.

أكد زلطة أن الأسئلة مؤمنة بشكل كامل منذ خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها إلى لجان الامتحانات ومن ثم إلى الطلاب.

وجه زلطة رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، حذرهم فيها من خطورة الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا أن ما يتم تداوله هو محاولة للنصب والاحتيال عبر الحصول على أموال بشكل غير مشروع.

تداولت صفحات الغش عبر "تليجرام" معلومات تزعم تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية، وقد قسمت هذه الصفحات الامتحانات إلى مجموعات بأسعار مختلفة كالتالي:

- المجموعة الأولى: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بساعتين لكل المواد مقابل 2000 جنيه.

- المجموعة الثانية: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بأربع ساعات لكل المواد مقابل 2500 جنيه.

- المجموعة الأخيرة: توفير الامتحان المحلول قبل اللجنة بست ساعات لكل المواد مقابل 4000 جنيه.

بهذا التوضيح، تؤكد وزارة التربية والتعليم جاهزيتها التامة لحماية سلامة امتحانات الثانوية العامة ومحاربة كل محاولات الغش والتلاعب بالعملية التعليمية.