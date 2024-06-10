نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسترازينيكا مصر ومشاركة فعالة في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي Africa Health Excon بنسخته الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي في نسخته الثالثة، نظمت شركة أسترازينيكا مصر ثلاث جلسات حول الأمراض النادرة وأمراض الجهاز التنفسي ومكافحة مرض السرطان في إفريقيا. استكمالًا لمبادرة الشركة Cancer Care Africa التي تهدف إلى التحول السريع لمكافحه السرطان في افريقيا وهي تعد دليل حقيقي على إلتزام الشركة ووجودها الاستراتيجي الرائد في مصر من خلال تنفيذ نهج شامل يغطي خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج.

تناولت الجلسة الأولى التحديات الرئيسية في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة وتأثير الأدوية المبتكرة على جودة حياة المرضى، والمبادرات الحكومية والسياسات الداعمة لتشخيص وعلاج الأمراض النادرة. أما جلسة مكافحة مرض السرطان في إفريقيا فناقشت دور مصر الريادى في الرعاية المستدامة لمرضى الأورام والبرامج الوطنية لرعاية السرطان في مصر، وأهمية الفحص والتشخيص المبكر لتحسين نتائج المرضى، بينما تناولت جلسة أمراض الجهاز التنفسي الفجوات في الرعاية الصحية وأهمية دعم البنية التحتية لضمان المساواة في الرعاية الصحية ورفع قدرات مقدمي الرعاية والخدمات الصحية لمرضى الجهاز التنفسى ومبادرات الفحص المبكر لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وخلال المؤتمر، وقعت شركة أسترازينيكا مصر اتفاقية تعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتنفيذ برنامج "نسمة هوا"، والذي يهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية في المجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف وفي الحضر، وإلى رفع كفاءة الوحدات الصحية من خلال توفير أجهزة الاستنشاق اللازمة وزيادة التوعية حول الحساسية والربو وكيفية استخدام أجهزة الاستنشاق، مما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين المصريين. وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتور/ حاتم ورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، والأستاذه / عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور حاتم ورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، إلى حرص الشركة على دعم المنظومة الصحية في مصر من خلال الشراكات الفعالة والمؤثرة مع القطاعين العام والخاص، وأضاف: "لقد أصبح مؤتمر صحة إفريقيا من أهم المنصات الصحية في مصر وإفريقيا التي نحرص على المشاركة فيها والالتقاء بكافة الأطراف المعنية برفع مستوى الرعاية الصحية في مصر. إننا في أسترازينيكا مصر نؤمن بأن الشراكات والتعاون بين الأطراف الفاعلة في تطوير المنظومة الصحية هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 التي تسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل المواطنين باعتباره حق إنساني لا غنى عنه"،وأكد الورداني أيضًا على التزام الشركة بتقديم الدعم الكامل لمبادرات الرعاية الصحية في مصر.