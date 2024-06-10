نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "البلشي" يوجّه التحية للجمعية العمومية في يوم الصحفي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لمجلس النقابة الذي واجه ما سُمّي بـ "قانون اغتيال الصحافة" رقم 92 لسنة 1995.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تحيّة خاصة لمجلس 1995، الذين تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية، وتحيّية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا جميعًا، في صحافة تليق بنا”.

وأضاف: “كل عام وكل صحفي مصري، والحالمين بالحرية، بخير”.

وتحتفل نقابة الصحفيين، يوم 10 يونيو من كل عام، بـ "يوم الصحفي المصري"، الذي انتفضت فيه الجمعية العمومية ضد “قانون اغتيال الصحافة” رقم 93 لسنة 1995، وظلّت الجمعية العمومية منعقدة لمدة عام كامل، حتى تم إسقاط القانون.