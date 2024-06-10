نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم الجيزة يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات المركزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، في اليوم الأول لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالجيزة والدكتور حازم مصطفى مدير إدارة السن المدرسي بمديرية الصحة بالجيزة والمقدم هانى عماد مديرية أمن الجيزة ومجدي أحمد كامل مدير إدارة التعليم الثانوي محمد حفنى مدير إدارة المتابعة ومحمد عصام مسئول الاستراحات بالديوان العام، حيث يؤدي الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وصرح سلومة أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات (87264) طالب وطالبة موزعة على (192) لجنة، وأنه قد تم تجهيز (48) استراحة مجهزة على أعلى مستوى للمعلمين والمراقبين والمغتربين.

وأكد وكيل تعليم الجيزة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد سلومة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وفي سياق متصل صرح أشرف سلومة بأن مديرية الصحة بالجيزة قامت بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانويه العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات.

حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ.

كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه لللجان في حالة حدوث أي طارئ.

كما تم التنسيق مع هيئة إسعاف الجيزة للتحرك السريع في حالة حدوث طوارئ.

كذلك أيضًا التنسيق مع المستشفيات الحكومية لاستقبال حالات الطوارئ المحتملة والتعامل معها.

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