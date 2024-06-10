الأربعاء.. إعلان الفائزين بدورة “تغطية النزاعات والحروب في عصر المنصات الرقمية”

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أحمد جودة - القاهرة - قررت نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، إقامة حفل إعلان الفائزين بجوائز دورة "تغطية النزاعات والحروب فى عصر المنصات الرقمية"، بمقر النقابة، في الساعة الثانية ظهرًا بعد غدٍ الأربعاء الموافق 12 يونيو، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومسؤولي مؤسسة هيكل للصحافة العربية والمدربين والمتدربين.

والدورة في الثانية، التي تُعقد في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين النقابة، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، لتنظيم دورات متخصصة متقدمة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ حيث عُقدت قبلها دورة متقدمة في "صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل"، وذلك في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023م.

وقدّمت في نهايتها ثلاث جوائز لأفضل الأعمال المُنفّذة خلال الدورة، وفاز أحدها بعد ذلك بجائزة الصحافة العربية بدبي في فرع الصحافة الاستقصائية.

ونُفّذت الدورة الحالية خلال الفترة من 11 فبراير إلى 9 مارس 2024م، وشارك بها 20 من الزملاء أعضاء النقابة، وتضمّنت 13 يومًا تدريبيًا، و39 جلسة، وفترات توجيه للمشروعات التدريبية للزملاء، استمرت حتى 4 أبريل، وقام بالتدريب فيها مجموعة من كبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلّقة بتغطية أعمال الحروب من جمع البيانات، وحتى التفاعل مع الجمهور بعد النشر.

وأنجز خلالها المتدربون مشروعات صحفية متقدّمة في تغطية الحروب والنزاعات، في ضوء التطورات والأدوات الرقمية الحديثة على الساحة الصحفية، وقامت لجنة تحكيم من خمسة محكمين بتقييم المشروعات، وبناءً على أعمال اللجنة، تم تحديد ثلاثة أعمال للفوز بالجوائز المُقدّمة من مؤسسة هيكل.