نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة شوادر لبيع المواشي من الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام وذلك في اطار التجهيزات لاستقبال عيد الاضحى المبارك لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

وفي ذلك الاطار شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة بشوارع الدكتور لاشين من طريق المريوطية فيصل وكعبيش والطوابق تم خلالها رفع جميع الحواجز والبلدورات التي تعيق الطريق العام بالإضافة إلى تحرير ٨ محاضر لإشعال الطريق واتلاف طبقة الطريق من قبل محال مخالفة ورفع إشغالات محال للخضراوات والفاكهة والباعة الجائلين وذلك بمتابعه ميدانية لمعتز مسعود القائم بأعمال رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

وشهدت حملات حي الهرم رفع وإزالة شوادر لبيع الاضاحي والمواشي بالطريق العام تعيق حركة المارة وذلك تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمنع اقامة الشوادر بالطرق العامة وان تكون في الاراضي الفضاء.

كما ضمت الجهود تنظيم حملات نظافة وتجريد واسعه لتسهيل حركة المواطنين وذلك بالتعاون مع هيئة النظافة لتجريد الشوارع ورفع الاتربه وتجمعات القمامة ومتابعة اداء شركات الجمع السكني وجاري استكمال الحملات.

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