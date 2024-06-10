وزير الصحة يُكرم الموظفات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 03:31 مساءً - كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموظفات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، خلال الاحتفال الذي نظمه الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بقطاع التدريب والبحوث.

وأكد وزير الصحة والسكان، حرص واهتمام القيادة السياسية على دعم وتشجيع المرأة المصرية في ميادين العمل المختلفة، مثنيًا على جهود السيدات التي بذلوها في سبل تحسين جودة العمل، وتحقيق مستويات متقدمة في الآداء المهني.

وتابع الوزير، أن العمل وفقًا للأهداف يحقق الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التكامل والتنسيق مع فريق العمل، لتنفيذ أهداف المنشآت الصحية وربطها بالمجتمع، والوصول إلى تحقيق درجات عالية من رضاء المنتفعين.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة علا خيرالله الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعمه المستمر للإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز السلوك الصحي السليم.

واستعرضت الدكتورة أمل فوزي مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، مهام أقسام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والممثلة في إدارات تنسيق وتقييم آداء الخدمات الاجتماعية، والبحوث وقياس اتجاهات الرأي، والتوجيه الفني والمتابعة، والبرامج والمشروعات، والتربية الاجتماعية.

شمل التكريم كل من د.رشا علي محمد أبو زيد، وأ.إيمان كارم محمود، ود.أميرة رمضان محمد بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، وكل من د.أمل فوزي محمد، ود.زينب السيد عثمان، وأ.عبير علي سيد، وأ.فاطمة سعد عبدالرؤوف بقطاع التدريب والبحوث، وكل من م.أسماء أحمد عبدالرازق، وأ.أميمة أحمد عبدالله، وأ.همت محمد ذكي، وأ.وفاء وجيه بقطاع الدعم الفني والمشروعات.

كما شمل التكريم كل من د.دعاء محمد علي، وأ.فتحية محروس، وأ.جيلان محمود، بقطاع تنظيم الأسرة والسكان، وكل من د.أسماء أبو بكر الصديق وأ.منى علي محمود سليم، وأ.حنان بهجت بقطاع الشئون المالية والإدارية، وكل من د.منى عزت عبدالتواب، ود.هانم أحمد، ود.أماني عبدالله الحبشي بقطاع الطب الوقائي، أ.أمل محمد علي الدروي وأ.حنان فاروق بقطاع الرعاية العلاجية، ود.هبة محمد عبدالنعيم، وأ.سعاد حسني رضوان، ود.دينا عبدالسلام بقطاع مكتب الوزير، وأ.ثريا حسين محمد مدير جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام.