ضبط 316 قضية مخدرات و130 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 03:32 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (316) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (314) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (537,570 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (26,550 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,484 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1طن و 609,500 كيلو جرام).

كمية من بذور القنب المخدر وزنت (300 كيلو جرام).

كمية من بذور الخشخاش المخدر وزنت (50 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (8,660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,730 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,350 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,392 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفيرجينا وزنت (600جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام).

عدد (28179) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (130 قطعة سلاح نارى بحوزة 114 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(5) بنادق آلية.

(13) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات .

(103) فرد محلى.

(141) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(207) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (72397) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(271) حكم جناية.

(22462) حكم حبس جزئى.

(3926) حكم حبس مستأنف.

(36221) حكم غرامة.

(9517) مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (13) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (236) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (20828) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.