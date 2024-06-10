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القاهرة الإخبارية: انهيار مبنى في قطاع غزة بداخله جنود من جيش الاحتلال و8 منهم عالقون

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 04:29 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: انهيار مبنى في قطاع غزة من 5 طوابق بداخله جنود من الجيش ونحو 8 منهم عالقون.

 

وذكر إعلام إسرائيلي، بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش جراء حدث أمني في رفح الفلسطينية وهبوط مروحية إسرائيلية لإجلائهم.

 

وأضاف إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين على الأقل وإصابة 10 آخرين 6 منهم حالتهم من متوسطة إلى خطيرة من لواء جفعاتي بمدينة رفح الفلسطينية.

 

وقالت فصائل فلسطينية: فجرنا منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله بمخيم الشابورة بـ مدينة رفح الفلسطينية وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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