انتهاء أول أيام امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء دون تلقي أي شكاوى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 04:29 مساءً - تغيب عدد 58 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الاثنين، عن أداء امتحاني التربية الدينية والوطنية في لجان الامتحانات بشمال سيناء، حيث شهدت اللجان هدوء تام دون تلقي أي شكاوى من صعوبة الإمتحان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه بلغ عدد الطلبة المستهدفين لأداء امتحان اللغه الدينية 4209 طالبا وطالبة، حضر منهم الامتحان 4180 طالبا وطالبة ،وتغيب 29 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان ،حيث بلغت نسبة الحضور 99.3%.

أضاف رضوان ،انه بلغ عدد الطلبة المستهدفين لأداء امتحان التربيه الوطنيه 4213 طالبا وطالبة ،حضر منهم الامتحان 4184 طالبا وطالبة ،وتغيب 29 طالبا وطالبة عن أداء الامتحان ،حيث بلغت نسبة الحضور 99.3%.

أشار رضوان إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أية شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات، وأن الإمتحانات سارت سيرًا طبيعيا دون معوقات.

وكان طلاب الثانوية العامة قد أبدوا سعادتهم بسبب سهولة امتحاني التربية الدينية والوطنية، حيث أكد الطلاب أن أسئلة الامتحان مباشرة وفي متناول الطالب المتوسط والوقت كان كافيًا للإجابة عليها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء، حيث يؤدي 4 آلاف و279 طالبا وطالبة الامتحان في مادة التربية الدينية في 15 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة وسط إجراءات مشددة.

وحسب وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 4279 طالبًا وطالبة منهم 464 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و3492 طالب وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و323 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء على تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين بالأسرة والفرش والثلاجات وكل متطلبات المعيشة، حيث يبلغ إجمالي عدد الاستراحات بالمحافظة 18 استراحة بإجمالي سعة 885 فرد.

وأشار إلى تجهيز اللجان الإمتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب، وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية.

واشار " رضوان" إلى أن تعليم شمال سيناء شكل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية بالعريش، للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.

وأكد أن كل اللجان الإمتحانية في شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الإمتحانات مناشدا الطلاب بعدم إصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان طبقا لقرارات ‏وزارة التربية والتعليم.‏

وناشد حمزه رضوان الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالحفاظ على كتيب المفاهيم الخاص بكل مادة حيث أنه سيتم توزيعه ‏عليهم داخل اللجنة مشيرا إلى عدم الكتابة عليه أو داخله وتسليمه للملاحظين بعد انتهاء الإمتحان يوميا لافتا إلى أنه غير مسموح للطالب بالخروج ‏بكتيب المفاهيم من اللجنة‎.

وشدد على ضرورة تنبيه الطلاب بعدم الكتابة على ورقة الإجابة (البابل شيت) مع التأكد من أن الطالب قد قام بتسجيل بياناته مثل ‏الإسم ورقم الجلوس عليها وعلى كراسة الأسئلة بالقلم الجاف لضمان الشفافية متمنيًا لكل الطلاب النجاح والتفوق.