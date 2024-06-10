نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم بمدارس مصر المتكاملة للغات.. وهذه شروط الالتحاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بداية من اليوم الاثنين حتى ٣٠ يونيو الجاري

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان صادر، منذ قليل، إلى أنه يمكن الدخول عبر QR Code لتسجيل التقدم للالتحاق بالمدرسة

شروط التقدم بمدارس مصر المتكاملة

-شروط السن للمستوى الأول رياض الأطفال لايقل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و29 يوم في أول أكتوبر من العام الحالي 2024

-يجب أن يكون الوالدين مصريين ويتم التقدم من خلال أحد الوالدين، وفي حالة عدم وجود الأبوين يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة

-حصول الوالدين على مؤهل عالي وتقديم كل المستندات التي تثبت ذلك

-لا بد من أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية

-عقب غلق باب التقديم الكترونيا يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بمدارس مصر المتكاملة يتم إبلاغ ولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط

- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إن لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم قبول مقابلة الوالدين

- لا بد من حضور الوالدين للمقابلة الشخصية

-يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولي الأمر، ونتيجة ذلك يعتبر هذا رفضًا صريحًا لالتحاق الطفل بمدارس مصر المتكاملة

-يتم قبول الطالب طبقًا للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل وأولياء الأمور