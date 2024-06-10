وزير خارجية أمريكا: مصر هي من تتواصل مع حماس لإتمام اتفاق الهدنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 05:25 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة اليوم الإثنين في بداية جولة في المنطقة لمناقشة تحقيق هدنة في قطاع غزة.

السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي والوفد المرافق له

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.وقال وزير الخارجية الأمريكي: مصر قامت بكل شيء للوصول إلى اتفاق هدنة، وتتواصل مع حماس على مدار الوقت للوصول إلى حل.

تطور الأوضاع في قطاع غزة

ويواصل العدوان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر، مسفرا عن آلاف الشهداء والمصابين ولا سيما من الأطفال والنساء، كما أنه يستهدف تدمير البنية التحتية، والأملاك العامة والخاصة، والمستشفيات، وسط حالة من الإبادة الجماعية، لأهالي القطاع، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حول نفاذ المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.