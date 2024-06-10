هيئة الدواء تكشف أسباب سحب عبوات من قطرة الأنف لايس من الأسواق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 05:25 مساءً - أصدرت هيئة الدواء المصرية قرارًا بضبط وسحب عبوات من قطرات الأنف لايس Lyse 6.5 mg/ml، المستخدمة في تعويض النقص بمستويات الصوديوم المنخفضة، ومعالجة حالات التليف الكيسي، والتهاب الجيوب الأنفية.

سحب عبوات من قطرات الأنف لايس من الأسواق

وفقًا لمنشور هيئة الدواء المصرية، قررت سحب عبوات من قطرة الانف لايس بتشغيلة رقم 5522150. حيث جاء هذا التحذير بعد اكتشاف عدم مطابقة هذه التشغيلة للمواصفات المعتمدة من قبل معامل هيئة الدواء.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المستهلكين بعدم استخدام المستحضر المذكور والتوجه إلى أقرب صيدلية لاستعادة ثمنه أو استبداله بمستحضر آخر، وفي حالة الشك في أي مستحضر صيدلي، يمكن التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وفي وقت سابق، وافقت هيئة الدواء المصرية ممثلة في لجنة التسعير، على زيادة سعر دواء كونجستال أقراص المستخدم في علاج أعراض البرد، الممثلة في الصداع، ألم واحتقان الجيوب الأنفية، احتقان الأنف، العطاس، إدماع العينين، سيلان الأنف، ارتفاع درجة الحرارة، حكة في الأنف أو الحلق.

وقررت هيئة الدواء المصرية رفع سعر دواء كونجستال أقراص من 31 إلى 50 جنيها، بنسبة تصل إلى 61.2%، وتأتي هذه الزيادة على غرار تقدم الشركات بطلب تحريك بعض الأدوية للتخفيف من عبء تكلفة الإنتاج، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.