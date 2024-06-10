الداخلية تعقد لجان إمتحان للنزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 05:26 مساءً -

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة، قام قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بعقد عدد من اللجان لأداء إمتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية.

وتم توفير الأجواء المناسبة لأداء الإمتحانات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الإهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.