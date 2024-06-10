نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "50 ألف دولار".. أول تبرع لمؤسسة زاهي حواس بعد تدشينها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق الجندي الأمين العام بمؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث أن المؤسسة تلقت أول تبرع داعم لنشاطها وقيمته 50 ألف دولار من إحدى الشركات السياحية العاملة في مصر، جاء ذلك أثناء فعاليات افتتاح "مؤسسة الدكتور زاهي حواس للآثار والتراث" والتي تهدف إلى الحفاظ على التراث والآثار واستكمال أعمال الحفائر في الأقصر وسقارة، للكشف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وتعزيز الوعي الأثري والثقافي بين الأطفال والشباب.

وشهد الحفل عددا من مشاهير المجتمع وقيادات السياحة والآثار وعدد من البارزين في العمل الأثري والتراثي.



أعضاء مجلس أمناء مؤسسة «زاهي حواس» للآثار والتراث



الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشؤون الآثار سابقا، رئيس مجلس الأمناء، الدكتور مصطفي الفقي مساعد أول وزير الخارجية سابقا، نائب رئيس مجلس الأمناء، الدكتور طارق الجندي نائب رئيس مجلس إدارة جريد مجموعة التصميم للاستشارات الهندسية، الأمين العام، مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة دومنت للسياحة، أمين الصندوق.



وعضوية كل من:

علي أبو دشيش خبير الآثار المصرية المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية سابقا، رجل أعمال محمد باسل سماقية، وليد البطوطي، مرشد سياحي ومستشار وزير السياحة الأسبق، عمرو بدر مدير بإحدى شركات السياحة، المهندس محمود طاهر، رئيس إحدى شركات البترول، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، ثريا بهجت بكالوريوس في الآداب علوم سياسة الجامعة الأمريكية.