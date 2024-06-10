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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تزيل ملاهي مقامة بالمخالفة بشارع نبيل طه ببولاق الدكرور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت محافظة الجيزة شكوى المواطنين من وجود ملاهي بنهر الطريق بشارع نبيل طه بحي بولاق الدكرور يعيق حركة المارة والمركبات.
وقد وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى بولاق الدكرور بسرعة إزالة أسباب شكوى المواطنين من سكان شارع نبيل طه والمتضررين من إشغالات لملاهى مقامة بالمخالفة بعرض الطريق.
وعلى الفور توجهت حملة من حى بولاق الدكرور لمحل الشكوى وتم مصادرة محتويات الملاهى بالكامل وإيداعها مخازن الحى ورفع أسباب الشكوى وتحرير محضر بالمخالفة بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.