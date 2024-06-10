ضمن الجولة الرابعة.. منتخب مصر يتوجه إلى ملعب مباراة غينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 06:32 مساءً - توجه منتخب مصر منذ قليل إلى ملعب 24 سبتمبر استعدادا لمواجهة غينيا بيساو فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم 2024.

تريزيجيه

محمد صلاح

محمد صلاح

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.