الداخلية تتخذ كافة الإجراءات لتأمين إمتحانات الثانوية العامة وبث الطمأنينة فى نفوس الطلاب وأولياء الامور "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 06:32 مساءً - اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية لتأمين إمتحانات الثانوية العامة وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب وأولياء الامور أثناء سير الإمتحانات بالتزامن مع هذه الإجراءات أدى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من الملتحقين بالثانوية العامة إمتحاناتهم داخل لجان أقيمت بمراكز الإصلاح والتأهيل.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت صباح اليوم، إنهاء إستعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة التأمين وفق أعلى المعايير والإختيار الجيد للعناصر الشرطية المشاركة مع رفع درجة الإستعداد ، من خلال تكثيف الإنتشار الأمنى بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة.. وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الإمتحانات إلى مقر اللجان.. وتعيين تمركزات أمنية ثابتة لملاحظة الحالة الأمنية.

كما تمتد خطة التأمين إلى تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات اللوجيستية الحديثة لملاحظة الحركة المرورية لتوفير مناخ ملائم وتسهيل وصول الطلاب إلى مقار اللجان.

وفى هذا الإطار قامت القيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية بمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكل دقة والمرور الميدانى على القوات المشاركة للإطلاع على مدى جاهزيتها ، والتشديد على مراعاة تقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم.

هذا وتؤكد وزارة الداخلية على إستنفار كافة الطاقات وإلتزام رجال الشرطة بآداء كافة المهام الموكلة إليهم للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.