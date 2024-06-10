رئيس القطاع الدينى للمتحدة يكشف مزايا تطبيق "مصر قرآن كريم"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 06:32 مساءً - كشف الدكتور يوسف عامر رئيس القطاع الدينى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس قناة الناس، مزايا تطبيق "مصر قرآن كريم".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دى إم سى: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اطلقت قناة مصر للقرآن الكريم في أبريل عام 2021، والقناة خاصة بالقرآن الكريم فقط، وتعرض على مدار 24 ساعة قراءات مرتلة ومجودة لقراء مصر العظام والذين يصل عددهم إلى 47 قارئا.

وتابع: اطلقت الشركة بعدها تطبيق راديو مصر للقرآن الكريم، وفى الأيام الأخيرة تم تطوير هذا التطبيق، وهو موجود حاليا على متجر آبل وجوجل بلاى بعد تطويره، ويعمل حاليا بكفاءة كبيرة جدا لأنه يشغل مساحة صغيرة وفى الوقت نفسه أداءه سريع .

وكشف أن التطوير شمل 9 نقاط يتيح الاستماع للبث المباشر لقناة مصر للقرآن الكريم وهذا يتطلب أن يكون المستخدم متصلا بالإنترنت، ويتيح مكتبة القراء من خلال نافذة استمع للقراء من خلال مكتبة تحتوى على 9 مصاحف مرتلة ومجودة بأصوات أهم القراء ومنهم محمود خليل الحصرى وله المصحف المعلم والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والحصرى والبنا وكثير من شيوخنا الأفاضل .

وتابع: بدأت مرحلة جديدة من التطوير ليصل عدد القراء إلى 47 وهو تطبيق مهم جدا يتيح معرفة مواقيت الصلاة ورفع الاذان حسب التوقيت المحلى اللى موجود فيه المستخدم سواء داخل مصر أو خارجها ويتيح التطبيق معرفة اتجاه القبلة بأكثر من شكل ، كما شمل التطوير إضافة أجزاء لبعض القراء وشمل إضافة خاصية تثبيت القارئ ويتيح مكتبة للقراء ولا تطلب ان تكون متصلا بالانترنت ليلا أو نهارا ، كما شمل التطوير تغيير عرض القارئ سواء مرتلا أو مجودا ويشتمل على الاذكار التي يحتاجها المستخدم في حياته اليومية والادعية مثل دعاء الخروج من المنزل ، كما يحتوى التطبيق أيضا الأمور المتعلقة بالحج والعمرة وشمل تحسين أداء التطبيق من حيث المساحة والسرعة .