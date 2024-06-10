شاهد.. بعثة حج القرعة تواصل تفويج الحجاج من المدينة إلى مكة وسط متابعة ميدانية وطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 06:32 مساءً - تواصل بعثة حج القرعة تفويج الحجاج من المدينة المنورة الى مكة المكرمة وسط متابعة ميدانية من ضباط البعثة مع توفير كافة السبل لراحة الحجاج خلال التفويج

وكان قد أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية الرسمية، انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة غدًا الثلاثاء، ليكتمل وصول جميع حجاج القرعة إلى مكة.

وأوضح، اليوم الاثنين، أن الفوج الأخير الذي سيصل من المدينة المنورة الى مكة المكرمة غدًا، يضم 397 حاجًا، ليكتمل وصول إجمالي عدد بعثة القرعة بمكة المكرمة، بواقع 14 ألفًا و500 حاج.

وأشار إلى أن غرفة عمليات بعثة القرعة بمكة المكرمة، قامت بالتنسيق مع أعضاء البعثة بفنادق إقامة الحجاج الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف؛ لإهداء الحجاج الوجبة الجافة المهداه لهم من قبل البعثة فور وصولهم مباشرة، وكذلك العمل على سرعة إنهاء اجراءات تسكينهم.

وتعمل غرفة عمليات بعثة حج القرعة بمكة المكرمة، كخلية نحل، تضم العديد من الضباط والأفراد الذين يعملون على مدار الـ 24 ساعة، لتنظيم عمل البعثة والتنسيق بين أعضائها؛ لضمان تقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن، ورصد أية مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري.