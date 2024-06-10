نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة نظافة وندوة للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت جمعية ابو سلامةً للحفاظ علي البيئة البحرية وجمعية هيبكا احتفالية بمنطقة صمداي بمدينة مرسي علم بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يقام هذا العام تحت شعار "أرضنا مستقبلنا..معا_نستعيد _كوكبنا" لعدد ٣٠ طفل للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والمشاركة بحماية البيئة للحفاظ علي الموارد الطبيعية واستعادة كوكبنا وذلك بالتعاون مع جمعية السياحة البيئية بمرسي علم ومحمية جزر البحر الأحمر الشمالية ومكتب القصير.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمل البيئي وتوسيع دائرته بين الأطفال والشباب لخلق جيل قادر علي حماية بيئته شريك في استعادة كوكبنا وجعل العادات البيئية جزء اصيل من حياته اليومية وخاصة من خلال مشروعات دعم السكان المحليين بالمحميات كمشروع التوظيف المستدام لنساء قبيلة العبابدة والذي يعمل علي رفع مستوى المعيشة من خلال اعادة التدوير بالحرف اليدوية والتي تعكس تراثهم الثقافي والبيئي والذي يعد احد العوامل الجاذبة للسياحة البيئية فى مصر.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة للتوعية بأهمية محمية صمداي وما تمتلكه من ثروات طبيعية وأسباب إعلانها محمية طبيعية كذلك تنفيذ حملة نظافة لشاطئ منطقة صمداي للتوعية بأهمية تعزيز إدارة المخلفات في المحميات الطبيعية لحمايتها والحفاظ على مواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي ودعم المشاركة في مبادرات التنظيف للحفاظ علي الموارد الطبيعية.

كما شملت الاحتفالية تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية الترفيهية والبيئية للأطفال المشاركين لتعرفيهم أساليب المشاركة في العمل البيئي بطرف شيقة وجديدة.

جديرًا بالذكر أن جزيرة «صمداي»، تقع بالبحر الأحمر وتبعد نحو 7 كم جنوب شرق ساحل مرسي علم، حيث تأخذ شكل حرف u أو حدوة الحصان. ويعد الدولفين الدوار والمغزلي من أكثر وأشهر الأنواع الموجودة حول الجزيرة التي تعد ثالث محمية للدلافين من نوعها في العالم.