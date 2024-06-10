نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم الصحفي المصري.. "البلشي" يوجّه رسالة للنقيب الأسبق يحيى قلاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه نقيب الصحفيين خالد البلشي، رسالة محبة إلى الكاتب الكبير يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، بمناسبة الذكرى لـ29 لعمومية 1995، والمعروف بـ "يوم الصحفي المصري".

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “في يوم الصحفي المصري، تحيّة خاصة لرجل أدين له بالكثير، رجل يقع مني مقام الشقيق الأكبر، تشاركنا معًا في معارك المهنة والنقابة، وجمعتنا محبة تتجاوز المهني والنقابي”.

وأضاف: “في يوم كهذا، من حقه أن أقول له شكرًا جزيلًا على كل ما فعلت، وسأظل مدينًا لك بالكثير، يومًا ما سأروي الكثير عنك، وعن محطات جمعتنا معًا، وكنت فيه كبيرًا وملهمًا، تبقى رسالتك للأستاذ هيكل، ورده في رسالة للجمعية العمومية، علامة فارقة في تاريخ هذا اليوم، شكرًا لك ولكل من صنعوا يومًا نفتخر به في مجلس 1995”.