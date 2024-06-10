اتحاد المبدعين العرب يمنح مريم بنت آل مكتوم شهادةَ الإبداع الاجتماعي وعضويته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 07:28 مساءً - منح اتحادُ المبدعين العرب، عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، وأحد الاتحادات المتخصصة في جامعة الدول العربية اليوم درع وشهادةَ الإبداع الاجتماعي والعضويةَ الفخرية في الاتحاد للشيخة مريم بنت محمد بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة العليا لمركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك لدورها في إدارة وتطوير العمل الاجتماعي، ومواكبة رؤية الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء التكريمُ بعد جولةٍ للوفد الضيف في أركان مركز أمنيات، اطّلع أثناءها على التجهيزات المتطوّرة في علاج الحالات المستعصية لمرضى التوحد، كما أثنى الوفدُ خلال هذه الجولة على الطرق المبتكرة في علاج ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية.

وفي تصريحٍ له خلال التكريم عبَّر رئيسُ اتحادَي المبدعين العرب والإعلاميين العرب، الإعلامي الدكتور أحمد نور عن تمنياته للشيخة مريم بمزيدٍ من التقدم، وأضاف: "هذا التكريم يأتي في إطار تقديرنا للإبداعات المتميزة، وللأدوار البناءة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الاجتماعي، وتشجيعًا للإبداع وأهله".

من جانبها، رحّبت الشيخة مريم بهذا التكريم، وعبّرت عن سعادتها، مؤكدةً أهميته وأثره بقولها: "أعبّر عن امتناني وسعادتي بتكريمي بدرع وشهادة الإبداع الاجتماعي والعضوية الفخرية من قبل اتحاد المبدعين العرب، يعكس هذا التكريم التقديرَ الكبير للإسهامات البارزة في مجال العمل الاجتماعي، ويمثّلُ خطوةً رائدةً في دعم الإبداع والمبدعين".

حضر التكريمَ كلٌ من الدكتورة نرمين سليم أمين عام الاتحاد ومندوبه الدائم بالأمم المتحدة، والدكتورة أسماء ادلبي مدير مكتب الشيخة مريم، والدكتور محمد عصام محو مستشار الشيخة مريم آل مكتوم، والدكتور عادل المرزوقي مدير مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في دبي، بالإضافة إلى الأستاذة مصباحة أحمد حامد نائب مدير مكتب الشيخة مريم آل مكتوم، والأستاذة فاطمة كناني مديرة الموارد البشرية في المكتب.

يُذكر أنّ اتحاد المبدعين العرب بناء على توجيه الأمم المتحدة لأعضائها أطلق جوائز عدةً وذلك لإبراز دور المؤسسات والشخصيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد أطلقت هذه الجوائز في عدة مجالات منها الإبداع الاجتماعي، الإبداع الأكاديمي، وأيضا الإبداع الاقتصادي، .

وكان الاتحاد قد منح في الرابع من يونيو الجاري وسام الإبداع الاقتصادي لتعاونية الشارقة، تقديرًا لجهودها في المجال الاقتصادي، وتشجيعًا لدورها في تحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية.