رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:26 مساءً - أجابت الدكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول حكم خروج المرأة لصلاة العيد فى المساجد والساحات؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالى سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، الاثنين: "يجوز إن المرأة تخرج وإن كان الأولى بها إنها تصلي في بيتها إلا أنه يباح لها إنها تخرج تصلي في المسجد، وفي صحابيات كتير كانوا حريصات على الصلاة في المسجد".

وتابعت: "في قصة لطيفة، لزوجة سيدنا عمر بن الخطاب، بيسألوها يعني يعني بتخرجي صلاة الفجر وصلاه العشاء والوقت ده بيبقى ظلام حالك يعني فأنت إزاي بتخرجي في الوقت ده وأنتي عارفه إن سيدنا عمر غيور جدا على النساء على النساء نساءه يعني، فقالت لهن وما منعه أن يمنعني يعني لو كان فعلا ممنوع غن أنا اروح المسجد كان أولي بعمر أن يمنعني من الخروج".

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