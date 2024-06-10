أمين الفتوى يرد على شبهات ذبح الأضاحى (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:26 مساءً - رد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على شبهات أن الهدف من عيد الأضحى إراقة الدماء وتعذيب الحيوانات؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المُذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين: "أجمعت الإنسانية على أن التوازن البيئى يكون بأن تؤكل، وهذا متفق عليه بين الإنسانية".

وأضاف: "لا يوجد إنسان عاقل يتناول الحيوانات المحللة له حية، لكن يأكلها بعد موتها، والشرع الشريف وضع قواعد وآداب للتعامل مع هذه الأضاحى، فالله سبحانه وتعالى، الخالق اللطيف الخبير، جعل هذه البهائم ليأكلها الإنسان، بأفضل وأرحم طريقة هى أن تذبح".

وتابع: "اليهود كمان بيذبحوا، اللى هى الكوشر، بيذبحوا مثل المسلمين بالضبط، والإسلام وضع قواعد للذبح للرحمة بالحيوان".

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.