منتخب مصر يتأخر بهدف أمام غينيا بيساو فى الشوط الأول بتصفيات المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 08:26 مساءً - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو المقامة حاليا باستاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بتقدم غينيا بيساو بهدف نظيف.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب منتخب مصر الذى يرغب فى خطف هدف مبكر، وفى المقابل لجأ أصحاب الأرض للتأمين واللعب على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الفراعنة.

وأجرى حسام حسن تغييرا مبكرا بخروج مصطفى محمد للإصابة فى الدقيقة 15، وشارك أحمد أمين أوفا بدلا منه.

وفى الدقيقة 42 ينجح ماما بالدى قائد منتخب غينيا بيساو فى تسجيل هدف التقدم لأصحاب الأرض فى شباك محمد الشناوى، من خطأ دفاعى للفراعنة ليسدد ماما بالدى الكرة داخل شباك الشناوى.

يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من : محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمد حمدى فى الدفاع، وحمدى فتحى ومروان عطية وزيزو فى الوسط، وتريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا -ناصر ماهر - إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - أحمد أمين أوفا - إمام عاشور - ومحمد شريف.

وجاء تشكيل منتخب غينيا بيساو على النحو التالي: "حراسة المرمى: مانويل بالدي، ورباعي الدفاع: مارسيلو ديالو - أوبا سانجانتي - جيفرسون إينكادا - فالي كاندي، وفي الوسط: ألفا سيميدو - جانيو بيكل - موريتو كاساما، وفي الهجوم: إلفيس بالدي - ماما بالدي - فرانكولينو جلودا ديجو".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بـ تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل، قبل الفوز على بوركينا فاسو باستاد القاهرة.

بينما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثانى فى المجموعة برصيد 5 نقاط، حيث حقق منتخب غينيا بيساو الفوز في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية على حساب جيبوتي بنتيجة 1-0 خارج الأرض بينما تعادل في الجولة الأولى مع بوركينا فاسو خارج الأرض أيضًا بهدف لكليهما وتعادل فى الجولة الثالثة على أرضه مع اثيوبيا سلبيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.