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بيطري الجيزة: تنظيم قوافل مجانية لرش وتحصين الثروة الحيوانية بمركزي الصف والواحات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيطري الجيزة: تنظيم قوافل مجانية لرش وتحصين الثروة الحيوانية بمركزي الصف والواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلتين بيطريين مجانية بمركزي الواحات والصف.

وذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممتاز شاهين بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة أنحاء المحافظة.

وشملت القافلتان كلا من:-
أولا - قافلة الواحات  بالاشتراك مع معهد بحوث تناسليات الحيوان بالهرم ومعهد بحوث صحة الحيوان، وفيما يلى بيان بأعمال قافلة الواحات:-
1- رش عدد (١٢٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2- تجريع عدد (٤٦٦) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
3- علاج عدد (١٤٥) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4- علاج عدد (١٦٢) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.
5- تحصين عدد (١٣٦) حيوان بتحصينات غير سيادية.
6- عمل عدد (٣٢) عملية جراحية.
7- عمل ندوات إرشادية من قبل صندوق التأمين على الماشية لصغار المربيين.

ثانيا - قرية الودى- إدارة الصف البيطرية، بالتعاون مع أطباء كلية الطب البيطرى – جامعة القاهرة، وفيما يلى بيان بأعمال القافلة:-
1- رش عدد (٧٥٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.
2- تجريع عدد (٨٠٠) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
3-  علاج عدد (١٦٣) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.
4-  علاج عدد (٧٦) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم.
5- علاج عدد (١١٠٤) طائر ضد الأمراض البكتيرية.
6- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (٨٩) رأس ماشية.
7- عمل ندوات إرشادية عن مرض الجلد الوديمى والأسباب والعلاج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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