نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة تضرب مصر ابتداءً من الثلاثاء: تحذيرات وتوقعات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الثلاثاء سيشهد بداية لموجة شديدة الحرارة، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا في معظم محافظات الجمهورية.

خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» على قناة DMC، أوضحت الدكتورة منار غانم أن درجات الحرارة سترتفع غدًا بمعدل يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات مقارنة باليوم.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، متأثرة بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأشارت إلى أن هذه الكتل الهوائية شديدة الحرارة، مع تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما سيحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض، مما يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وتوقعت الدكتورة غانم أن تستمر هذه الموجة حتى يومي الجمعة والسبت، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى يوم السبت إلى 43 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد وشديد الحرارة في الجنوب، مع نشاط رياح في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

واعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، سيحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

تعليمات الأرصاد الجوية خلال ارتفاع درجات الحرارة



- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس.

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 31 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 34 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 42 درجة مئوية.