نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد واقعة مدرس الجيولوجيا.. وزارة الشباب والرياضة تواجه استخدام غير قانوني للمنشآت الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك أكثر من 6300 منشأة شبابية ورياضية على مستوى الجمهورية تستخدم في كافة الألعاب الرياضية للشباب.

ومع ذلك، أشار إلى وجود منشآت رياضية غير معتمدة قد تُستخدم بشكل سيئ.

إجراءات وزارة الشباب

في مداخلة هاتفية ببرنامج «الخلاصة» على فضائية «المحور»، ذكر الشاذلي أن مجلس إدارة الصالة المغطاة تم إحالته للتحقيق، وتم إيقاف المدير التنفيذي لها بعد استغلال الصالة لعقد درس خصوصي.

وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنظم قوافل تعليمية بالتعاون مع مدرسين متخصصين وذوي كفاءة عالية، تقدم دروسًا مجانية للطلاب.

تفاصيل حادثة مدرس الجيولوجيا

أمر المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، بإخلاء سبيل مدرس جيولوجيا شهير، كان قد جمع آلاف الطلاب من الثانوية العامة لإعطائهم دروسًا خصوصية بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بضمان محل وظيفته.

انتشرت مقاطع فيديو للواقعة، حيث روّجت لجمع المدرس ملايين الجنيهات من تلك الحصة.

وأوضح المعلم أمام النيابة أنه كان يعطي الدرس بمبلغ رمزي قدره 85 جنيهًا، وليس 300 جنيه كما تردد، وأكد أنه لم يكن يعلم بمخالفته للقانون، حيث كانت الصالة معروضة للإيجار.

رد وزارة الشباب والرياضة

عقب الجدل الذي أثارته الواقعة، صرح محمد الشاذلي بأنه تمت إحالة المسؤولين عن الصالة للتحقيق، وتم إيقاف المدير التنفيذي للصالة عن العمل حتى انتهاء التحقيقات الرسمية.

بداية الواقعة

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بتواجد آلاف الطلاب بصالة حسن مصطفى المغطاة لمراجعة مادة الجيولوجيا.

وأفادت التحريات بأن المدرس جمعهم دون مراجعة اللوائح والقواعد المنظمة لذلك، بما فيها التصاريح الأمنية، مما أدى إلى القبض عليه.