طبيب المنتخب: إصابة مصطفى محمد فى أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدا بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 09:32 مساءً - كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.