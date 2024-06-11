يوسف الحسينى: علينا كمواطنين شكر "المتحدة" لنقلها مباريات المنتخب على ON

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:32 صباحاً - أشاد الإعلامى يوسف الحسينى بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نقل مباريات المنتخب الوطنى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

وقال خلال حلقة اليوم من برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: كلنا تابعنا مباراة منتخبنا الوطنى مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 بقيادة حسام حسن ، وكلنا كمواطنين مصريين لازم نشكر جدا جدا الشركة المتحدة التي نقلت لنا مباريات المنتخب عبر قنوات أون تايم سبورت ، بحيث إن كلنا كمواطنين نقدر نتابع هذا الماتش .

وتابع الإعلامى يوسف الحسينى: "الحقيقة إن المتحدة هي واحدة من كبريات الكيانات الإعلامية في المنطقة إن لم تكن أكبرها على الاطلاق، المتحدة أكبر كيان إعلامى إن لم يكن من الأكبر فهو الأكبر"، مشيرا إلى أن المجهود الرائع الذى بذل لكى ننقل مباريات من المتحدة كان مشارك فيه ومتعاون فيه الشركات الراعية في حق البث ووجب تقديم الشكر لها.