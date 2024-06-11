نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. الكاتب الأمريكي الكبير كريس هيدجز يزور نقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الثلاثاء، الكاتب الأمريكي الكبير كريس هيدجز، الذي فاز بجائزة توفيق دياب، وذلك قبل أن يغادر للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هشام يونس وكيل النقابة، إن النقابة كانت قد وجّهت دعوة للكاتب الكبير، بعد انتهاء حفل صحيفة المصري اليوم، وأبلغت النقيب الذي رحّب على الفور؛ تقديرًا لصحفي شجاع، رفض غزو العراق، ودفع الثمن، بترك موقعه في صحيفة "نيويورك تايمز"، ثم رفض العدوان على غزة.

وأضاف أنه سيقوم بعمل كتاب عن غزة؛ حيث منعته إسرائيل من دخول القطاع.