عاجل - تصل لـ38 درجة.. حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة (تفاصيل وتحذيرات مهمة)

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أحمد جودة - القاهرة - تصل لـ38 درجة.. حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة (تفاصيل وتحذيرات مهمة).. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن كواليس حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 في محافظة القاهرة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة

تصل لـ38 درجة.. حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة (تفاصيل وتحذيرات مهمة).. كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء خاصة في محافظة القاهرة، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في محافظة القاهرة

تصل لـ38 درجة.. حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة (تفاصيل وتحذيرات مهمة).. وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 في محافظة القاهرة، وجاءت كما يلي:

حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى 38 25

حالة الطقس الآن

تصل لـ38 درجة.. حالة الطقس اليوم في محافظة القاهرة (تفاصيل وتحذيرات مهمة).. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم؛ القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28.

درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

المدينة درجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة العظمى درجات الحرارة في القاهرة 25 38 درجات الحرارة في العاصمة الإدارية 25 38 درجات الحرارة في 6 أكتوبر 24 38 درجات الحرارة في بنها 24 37 درجات الحرارة في دمنهور 23 37 درجات الحرارة في وادي النطرون 24 38 درجات الحرارة في كفر الشيخ 24 37 درجات الحرارة في المنصورة 23 36 درجات الحرارة في الزقازيق 24 36 درجات الحرارة في الإسكندرية 22 32 درجات الحرارة في شرم الشيخ 29 41 درجات الحرارة في طابا 23 37 درجات الحرارة في الطور 27 39 درجات الحرارة في سانت كاترين 18 31 درجات الحرارة في نخل 18 35 درجات الحرارة في رأس سدر 25 39 درجات الحرارة في رفح 23 31 درجات الحرارة في العريش 23 32 درجات الحرارة في السويس 24 37 درجات الحرارة في الإسماعيلية 23 37 درجات الحرارة في بورسعيد 23 31 درجات الحرارة في دمياط 23 32 درجات الحرارة في طنطا 23 36 درجات الحرارة في شبين الكوم 24 37 درجات الحرارة في العلمين 22 31 درجات الحرارة في أبو سمبل 28 43 درجات الحرارة في الوادى الجديد 23 43 درجات الحرارة في أسوان 28 43 درجات الحرارة في الأقصر 27 42 درجات الحرارة في قنا 26 42 درجات الحرارة في سوهاج 24 40 درجات الحرارة في أسيوط 23 39 درجات الحرارة في المنيا 23 39 درجات الحرارة في بنى سويف 23 37 درجات الحرارة في الفيوم 23 37 درجات الحرارة في رأس حدربة 28 36 درجات الحرارة في أبو رماد 28 39 درجات الحرارة في حلايب 28 36 درجات الحرارة في شلاتين 28 39 درجات الحرارة في مرسى علم 29 40 درجات الحرارة في الغردقة 28 40 درجات الحرارة في سيوة 22 38 درجات الحرارة في السلوم 19 34 درجات الحرارة في مطروح 21 30

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم نشاطًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

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حالة الطقس في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون حالة الطقس اليوم مائلًا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدلًا على السواحل الشمالية، كما توقعت نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الثلاثاء 11 يونيو والأربعاء 12 يونيو نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وعن الفئات التي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الخروج في ذروة موجة الحر أو التعرض للشمس في ذلك الوقت هي:

الأطفال.

كبار السن.

المصابون بالحمى.

الأشخاص الذين يعانون من الجفاف.

وفي هذا الصدد، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مقارنة بالصيف في بعض السنوات، إلا أن نسبة الرطوبة تكون أقل مما تصبح عليه إلا في الصيف، وأن هذا العام نشهد ظاهرة غريبة وستستمر موجة الحر في فصل الربيع يومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى، لكن الغريب أنها تستمر هذا العام أكثر من أسبوع.