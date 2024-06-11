نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "الخميس أم بعد العيد".. آخر تطورات التشكيل الوزاري الجديد 2024 وموعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الخميس أم بعد العيد".. آخر تطورات التشكيل الوزاري الجديد 2024 وموعد حلف اليمين أمام الرئيس السيسي.. قال مصدر حكومي مطلع إنه لا صحة لكل ما تم نشره شكلا وموضوعا بشان التعديلات الوزارية، مؤكدًا أنه لا صحة لكل ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات الوزارية".

وأوضح المصدر، أن الدكتور مصطفي مدبولي يكثف مشاوراته لـ تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية طبقا لما وجه به رئيس الجمهورية.

موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية آخر تطورات التشكيل الوزاري الجديد 2024، وذلك في إطار الخدمات التي نستعرضها ونقدمها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة.

وعن موعد التشكيل الوزاري الجديد، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك رأي يتحدث على أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون خلال 48 ساعة من الآن، وهناك رأي يرجح أن يكون التعديل غدًا.

وأوضح الديهي، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن المعلومات الموثقة تشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون غدًا في الأردن، وهذا يعني أن الرئيس سيكون منشغل في القمة التي ستعقد في عمان، ومن ثم فإن فكرة إجراء التعديل غًدا أمر مستبعد.

واشار إلى أن موعد حلف اليمين لا يعرفه إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي والمعنيين بهذا الأمر في هذا التوقيت، ومن يتحدث على أن الإعلان سيكون قبل العيد يوم الثلاثاء فهذا أمر صعب، وربما هذا الأمر يحدث يوم الأربعاء، معقبًا: "أرجح أن تحلف الحكومة اليمن قبل العيد، خاصة وأن إجازة العيد طويلة".

الخميس المقبل أو بعد العيد.. موعد التشكيل الوزاري الجديد 2024

كما كشف المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موعد تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه عقب تشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الوزراء يتم عرض تقرير على البرلمان، وموافقة ثلثي الأعضاء حال الإقرار، ومن ثم حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الإجازة البرلمانية من شهر يوليو حتى أكتوبر، مشيرًا إلى أن التعديل الوزاري الجديد سيتم عرضه قبل يوم الخميس المقبل، أو عقب عودة عمل البرلمان بعد إجازة عيد الأضحى 2024.

عمرو أديب عن التشكيل الوزاري الجديد: نحتاج وزير سوبر مان

كما كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة عن التشكيل الوزاري المزمع الانتهاء منه قبل عيد الأضحى 2024، والتي يعكف الدكتور مصطفى مدبولي، على تشكيلها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء الجمعة، أهم شيء أن يتم الاختيار بعناية، وأن يكوم هناك دم جديد، ونحتاج من الوزراء الجدد نتائج ملموسة على الأرض يشعر بها المواطن، متابعا، نحتاج وزراء تستغل كل الفرص المتاحة، وإغلاق الصفحة الصعبة والعمل بقوة لصالح المواطن.

وأوضح عمرو أديب، أن الحكومة الجديدة لديها فرصة ذهبية، والوزير الجديد في أي وزارة والله يكون في عونه، واحنا مش محتاجين وزير، احنا محتاجين سوبر مان، خاصة الفترة القادمة على مصر، مؤكدًا أن "بيقولوا الأسبوع الجاي فيه حكومة جديدة، وفجأة الوزراء اللي مانعرفش أساميهم بدأ يبقى ليهم أخبار وعندهم حركة ونشاط".

بعد قبول الاستقالة.. ماذا قال الرئيس السيسي لـ مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة؟

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الاثنين 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بشأن تشكيل الدكتور مصطفى مدبولي، حكومة جديدة، وجاء كما يلي:

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

نص بيان الرئاسة بشأن استقالة الحكومة.. وتكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي، بشكل تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس السيسي، الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.