نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024، مشيرة إلى بداية موجة شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد.

توقعات الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارًا على معظم الأنحاء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا ليلًا.

أما في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، سيكون الطقس مائلًا للحرارة.

التحذيرات

أصدرت الهيئة تحذيرات من وجود شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما أكدت على نشاط الرياح في معظم الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة البحار

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالته من خفيف إلى معتدل، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1 و1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

البحر الأحمر: ستكون حالته معتدلة، بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ذروة الموجة الحارة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الموجة الحارة الجديدة ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت (يوم عرفة ووقفة عيد الأضحى) المقبلين.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 43 درجة مئوية في الظل خلال وقفة عيد الأضحى، وستصل في الصعيد إلى 48 درجة مئوية في الظل.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة ستتراجع مع يوم الأحد (أول أيام عيد الأضحى) بنحو 4-5 درجات.

نصائح وتوصيات

حذرت الهيئة من التعرض لأشعة الشمس تجنبًا للإجهاد الحراري، خاصة من الساعة 12 ظهرًا إلى 5 عصرًا.

كما دعت إلى الإكثار من تناول السوائل والمرطبات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة: العظمى 38، الصغرى 25

- العاصمة الإدارية: العظمى 38، الصغرى 25

- شرم الشيخ: العظمى 41، الصغرى 29

- الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 22

- أسوان: العظمى 43، الصغرى 28

- الأقصر: العظمى 42، الصغرى 27