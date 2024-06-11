نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تبكير صرف معاش تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» يوم السبت الماضي عن تبكير صرف معاش تكافل وكرامة ليبدأ اليوم الأحد 10 يونيو 2024، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا الإجراء يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي تُصرف من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

أوضحت الوزارة أن الفئات المستحقة للصرف تشمل الأسر، الأطفال، ذوي الإعاقة، المسنين، والشباب.

كيفية الاستعلام عن المعاش

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني وإدخال الرقم القومي، حيث يمكن الاستعلام عن موعد حجز الكشف الطبي كذلك.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة، يجب تقديم الأوراق التالية:

- صورة سارية لبطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة من 18 سنة أو أكثر، تحتوي على العنوان الحالي.

- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- صورة لشهادة الزواج أو الطلاق.

- صورة من بطاقة التموين إذا كانت متاحة.

- قسيمة طلابية لأولئك الذين مسجلين في الجامعة.

- قسيمة مدرسية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود مرض مزمن أو إعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة في حالة الأرامل.

- صورة شهادة الهجرة أو وثيقة تفيد الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن للأب أو الأم في حالة السجن.

قيمة معاش تكافل وكرامة لعام 2024

- الأسرة: 826.56 جنيه

- المسنين وذوي الإعاقة: 743.91 جنيه

- الأيتام: 578.59 جنيه

كيفية تقديم الشكاوى والتظلمات

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والاسم عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

كما يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الاتصال بالخط الساخن 19680 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].